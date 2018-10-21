TBMM Başkanı Yıldırım Başkan Baydilli'yi ağırladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi ağırladı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı baba ocağı olan Erzincan'ın Refahiye İlçesine bağlı Kayı köyünde ziyaret etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın evinde gerçekleşen ziyarette, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a, ilçede yapılan çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi verirken, Karaköprü'nün kentsel ve nüfus durumunu anlattı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a fincan takımı hediye etti.