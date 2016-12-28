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28 Aralık 2016 11:05

TED Şanlıurfa Koleji 100. gününü kutladı

TED Şanlıurfa Koleji 100. gününü kutladı

28 Aralık 2016 11:05

Türk Eğitim Derneğinin 88 yıllık tecrübesi ve yenilikçi eğitim-öğretim anlayışını Şanlıurfa’ya taşıyan TED Şanlıurfa Kolejinin 100. günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Bu yıl eğitim-öğretime açılan TED Şanlıurfa Kolejinin öğrencileri, okulun açılışının 100. günü dolayısıyla öğretmenleri eşliğinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. 100. gün kutlamasına uygun olarak 100 adet materyalle çeşitli projeler tasarlayan ana sınıfı öğrencilerine velileri de destek verdi. Öğrenciler sergiledikleri projelerinde, kimi zaman TED Kolejini denize, kendilerini de bu denizde yüzen 100 adet balığa benzetirken, kimi zaman da aya benzettikleri okullarının çevresindeki yıldız olmayı seçti. Yaş günlerinde pastanın üzerinde yanarken üfleyip söndürdükleri mumları bu kez 100 adet olarak okulları için üfleyen öğrenciler, eğlencenin tadını doyasıya çıkardı.
100. gün pastası kesildi
Ayrıca, okul girişine asılan pinyataya öğrencilerin sopa ile dokunması sonucu sürpriz bir şekilde etrafa saçılan rengarenk şekerler, öğrencilerin mutluluğunu katladı. Etkinlikte öğrenciler, velileri ve öğretmenleri ile birlikte pasta da kesti.
TED Şanlıurfa Koleji Müdür Yardımcısı Serap Aktaş Gül, eğitim hayatında 100. güne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bu özel günü öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle hep birlikte kutladıklarını belirten Gül, “TED ailesi olarak, başarılarla dolu daha nice yıllara ulaşmayı temenni ediyoruz” dedi.
TED Şanlıurfa Kolejinin, sadece akademik değil, hayat başarısı da yüksek mutlu nesiller yetiştirmeyi amaçladığını vurgulayan Gül, Atatürk ilkelerine bağlı, özgüveni yüksek, ulusal ve manevi değerleri içselleştirmiş, evrensel bakış açısına sahip nesiller yetiştirme hedefiyle çıktıkları yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini kaydetti.



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