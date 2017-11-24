TED Şanlıurfa Koleji’nde 24 Kasım coşkusu

TED’li öğrencilerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırladıkları kutlama programı, duygu yüklü anlara sahne oldu. Okulun konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, geçtiğimiz yıl şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın üniversite arkadaşları tarafından hazırlanan klibin gösterimi sırasında izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı. Törende okulun Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Aysun Çakmaklı’nın öğretmenlere mesajı okundu. Çakmaklı mesajında, Başöğretmen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister” sözlerini anımsatarak, “Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, gelecek nesiller adına umut bağladığımız gerçek güç olan tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

“Öğretmen toplumun geleceğini yetiştirir”

TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat ise öğretmenlere hitabında, öğretmenlerin geleceği şekillendiren birer mimar olduğunu belirterek, “Öğretmenlerin yetiştirdiği yeni nesiller toplumların geleceğini belirler. Öğretmenlerin yetiştirdiği bir öğrenci çıkar bir gün ülkesini kurtarır” dedi.

Dünyanın en saygın mesleği

Okulun en genç öğretmeni Hüseyin İçen ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Millet Mektepleri Başöğretmenliğ’ini kabul ettiği 24 Kasım’ın 37 yıldır Öğretmenler Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, öğretmenliğin dünyanın en saygın ve kutsal meslekleri arasında yer aldığını söyledi. İçen, “Yüklendiğimiz sorumluluğun bilinciyle, Türkiye’nin aydınlık geleceğini yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz” dedi. İçen’in konuşmasının ardından sahneye gelen 4. Sınıf öğrencileri günler öncesinden büyük bir emekle hazırladıkları gösteriyi sundu. TED Şanlıurfa Koleji öğrencilerinin, öğretmenleri hakkındaki düşüncelerinden derlenen video gösteriminin ardından sahneye Ortaokul Tiyatro Kulübü öğrencileri çıktı. Performansları ile usta oyuncuları aratmayan öğrencilerin hazırladığı “Öğretmenim Canım Benim” skeci büyük beğeni toplarken, izleyenlerin kahkahaları salonda yankılandı.

Öğretmenler de katkı sundu

Öğrencilerin gösterilerine öğretmenleri de katkı sundu. “Benim Adım Öğretmen” şarkısını seslendiren öğretmenlerin hazırladığı klip izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Müzik öğretmeni Duygu Işıkhan’ın yönettiği 2.sınıf öğrencilerinin solo-koro konseri büyük alkış aldı. Törenin en renkli anları ise öğrencilerin öğretmenlerini karikatürlerinden tanımaya çalışırken yaşandı.

TED Şanlıurfa Koleji’nde düzenlenen Öğretmenler Günü programı, öğretmenlere hediye takdiminin ardından son buldu.