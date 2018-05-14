TED Şanlıurfa Kolejinde bahar şenliği

Her yaştan bireylerin gönüllerince eğlendiği şenlikte hünerleri olanlar sergileme fırsatı buldu.

TED Şanlıurfa Kolejinin bahçesindeki etkinlik okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin geniş katılımıyla gerçekleşti. Her yaş grubundan bireylerin gönlünce eğleneceği bir programın hazırlandığı şenlikte, çocuklar çocukluğunu yaşarken, yetişkinler de çocukluklarını hatırladı. Kolej Müdürü Arif Kemal Şamat, okullarında akademik başarı kadar sosyal ve kültürel faaliyetlerin de büyük önem taşıdığını belirterek, “Bu tür etkinlikler okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin kaynaşmalarını sağlıyor. Bayram havasında geçen şenliğimize gösterilen yoğun katılım bizi son derece mutlu etti. Hiçbir etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan velilerimize teşekkür ediyor, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı ve öğrencilerimizi kutluyorum” diye konuştu.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen şenlik, stantların kurulumu ile başladı. Ebru sanatı ve taş oymacılığın en güzel örneklerinin verildiği görsel sanatlar standı, en ilgi çekici akıl oyunlarının oynandığı akıl oyunları standı, yakan top, en uzun topaç çevirme yarışmalarının yapıldığı nostaljik oyun standı, öğrencilerin garson olup İngilizce konuşarak satış yaptıkları ingilizce standı, yüz boyamanın en sevimli hallerinin yapıldığı okul öncesi standı gibi çok sayıda stant ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

Saha etkinlikleri kapsamında, veliler arası masa tenisi yarışması, bardakta top sektirme, halat çekme, zıpzıp, mandal yarışması ve çocuk akıl oyunları yarışmalarının gerçekleştiği şenlikte, enstrüman gösteri dinleyenleri kendilerini müziğin ritmine bırakmalarını sağladı.

Jonglör şov, yoğurt yeme, yumurta taşıma ve kutuda ne var yarışmaları, zumba gösterisi, okul öncesi dans gösterisi, sihirbaz gösterisi, ben bilmem eşim bilir, almanca solo, akrobasi gösterisi, Duo konseri, modern dans gösterisi, o ses TED yarışması, illizyon şov, halk oyunları gösterisi ve sihirbazlık gösterisi ile devam eden etkinlik, izleyenlerin nefesini kesen ateş şov ile sona erdi.