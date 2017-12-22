TED Şanlıurfa Kolejinde eğlenceli eğitim

Öğrencilerin zeka gelişimine destek olabilmek amacıyla birçok etkinliğe imza atan TED Şanlıurfa Koleji öğrencileri, bu kez televizyon tarihinin en eski yarışmalarından birisi olan "Bir Kelime Bir İşlem" isimli bilgi yarışmasında ter döktü. Sayısal ve sözel kategorilerde yöneltilen soruları yanıtlayan öğrenciler, hem zamana hem de rakiplerine karşı mücadele verdi.

Türkçe ve matematik öğretmenlerinin organize ettiği yarışmada, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan 4 gurubun yarıştığı ‘Bir Kelime Bir işlem” tatlı bir rekabete sahne oldu. Matematik ve dil esasına dayalı yarışmada öğrenciler, Türkçe’ye uygun kelimeler türettiler, işlem sorularında ise; rakamları ve formül bilgilerini kullanarak, soruları en seri ve doğru şekilde yanıtlamaya çalıştılar. Hem öğrencilerin hem de izleyenlerin zihin jimnastiği yaptığı yarışmada, TED’liler eğlenerek öğrenme imkanı buldu.

Her yıl düzenlenecek

TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, hedeflerinin nitelikli ve kalıcı bilgilerle donanmış nesiller yetiştirmek olduğunu, bunun da ancak öğrencinin derse olan ilgi ve sevgisinin artmasıyla mümkün olacağını söyledi. Bu amaçla okulu sevdirmek, dersleri daha keyifli hale getirmek için farklı etkinlikleri hayata geçirdiklerini belirten Şamat, televizyon tarihinin en sevilen yarışma programları arasında yer alan, ‘Bir Kelime Bir İşlem’ isimli yarışma organizasyonuyla öğrenciler için Türkçe ve Matematik derslerini daha da keyifli hale getirmek istediklerini kaydetti. Şamat, “5, 6, 7 ve 8. sınıflar arasında düzenlenen yarışmada, 4’er öğrenciden oluşan 4 grup işlem ve kelime sorularına en doğru ve hızlı şekilde cevap vermek için mücadele verdi. Sadece yarışan öğrencilerimiz değil, izleyenler de soruları yanıtlayarak zihin jimnastiği yapma fırsatı yakaladı” dedi.

Yarışma sonunda bütün katılımcılara sertifika verildiğini de belirten Şamat, ‘Bir Kelime Bir İşlem’ yarışmasını düzenli olarak her yıl yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.