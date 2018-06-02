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02 Haziran 2018 11:31

TED Şanlıurfa Koleji’nde öğrencilerin liseye geçiş heyecanı

TED Şanlıurfa Koleji’nde 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 8.

TED Şanlıurfa Koleji’nde öğrencilerin liseye geçiş heyecanı

02 Haziran 2018 11:31

sınıftan mezun olan öğrenciler için kep atma töreni düzenlendi.


Modern eğitim anlayışını sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetlerle taçlandıran sınıftan mezun olan öğrenciler için kep atma töreni düzenlendi. Kolejin konferans salonunda gerçekleştirilen ve öğrencilerin ellerindeki meşalelerle sahnede yerini aldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.


“Ülkenin geleceğine yatırım”


Programın açılış konuşmasını yapan TED Şanlıufra Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, kurum olarak nitelikli eğitim ve öğretimin yanında, özgüveni yüksek, iletişim becerileri gelişmiş, toplumda söz sahibi olabilecek bireyler yetiştirmenin ülkenin geleceği açısından yapılabilecek önemli yatırım olduğunu söyledi.


Bilimsel düşünen ve çözümler sunan, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, ulusal değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip nesiller yetiştirmeyi ilke edinen TED Koleji’nden, 31 öğrenciyi 8’inci sınıftan mezun etmenin sevincini yaşadıklarını belirten Şamat, “Başöğretmeniz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleriyle yanan TED meşalesi mezun öğrencilerimizle daha da parlayarak nesilden nesile aktarılmaya devam edecektir” dedi.


Gece gündüz demeden büyük fedakarlıklarla çocuklarına emek veren velileri kutlayan Şamat, “Velilerimiz, evlatlarının 8’inci sınıfı bitirip, artık genç liseliler yoluna adım atmalarına şahit olmanın haklı gururunu yaşıyor. Bizlere güvenen, TED meşalesinin birer taşıyıcısı olma tercihinde bulunan bütün velilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımızın eğitimleri için vereceğiniz emeklerin onların başarılarıyla taçlanmasını diliyorum” diye konuştu.


Şamat’ın konuşmasından sonra TED Koleji 8. sınıf birincisi Orhan Münir Palalı’ya plaket verildi. Yıl içerisinde çekilmiş fotoğraf ve videolardan oluşan slayt gösterisi, mezunlara sertifikalarının verilmesi ve pastasının kesilmesiyle devam eden tören öğrencilerin konfetiler eşliğinde kep atmalarıyla son buldu.




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