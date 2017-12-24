TED Şanlıurfa Koleji’nde türkü gecesi

89 yıllık kültürü, nitelikli eğitim gücü ve zengin sosyal donatılarla nitelikli ve eğitimli nesiller yetiştiren TED Şanlıurfa Koleji’nde Türkiye’nin geleceği sağlam temeller üzerine inşa ediliyor. Yaşam boyu başarının yolunu açmayı hedefleyen TED Şanlıurfa Koleji, 420 kişilik konferans salonunda, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçılarını ağırladı.

"Bazen keyifli bazen hüzünlü"

Şef M. Bakır Karadağlı’nın yönettiği koro, ağırlıklı olarak Şanlıurfa yöresine ait eserleri seslendirdi. Bazen hüzünlü, bazen de neşeli halk ezgileriyle unutulmaz bir gece yaşayan öğrenciler ve aileleri, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçılarını alkışlarla sevindirdi. Koro, “Ela gözlüm ben bu elden gidersem, Körlenme ey insanoğlu, Alma yanı, Yar yüreğim, Gönül arz ediyor dostu görmeyi, Şu karşı ki dağda, dilden dile geziyor, Keklik dağlarda şağılar” gibi ezgileri de seslendirdi.

“Kış akşamında içimizi ısıttılar”

TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korusu sanatçılarını kolejlerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Kolejde öğrencilerin yalnız akademik olarak değil sosyal ve kültürel faaliyetlerin içinde yer almasına da büyük önem verdiklerine değinen Şamat, “Bir kış akşamında içimizi ısıtan değerli sanatçılarımıza ve onları dinlemek için bizi yalnız bırakmayan öğrencilerimizle ailelerine teşekkür ediyoruz. Türk halk müziği ezgileriyle içimiz ısındı, büyük keyif aldık. Gecede, öğrencilerimizin müzik farkındalığını da görmüş olduk. Türk Eğitim Derneği olarak çocuklarımızın başarılarını artırmak için kültürel ve sosyal faaliyetleri önemsiyoruz. Bundan sonra da sosyal ve sanatsal platformda öğrencilerimiz ve okulumuz boy gösterecek. Bu akşam bir örnekti bundan sonraki süreçte sanat, spor ve kültürel alandaki faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.

Konser sonunda veliler, kendilerine bu unutulmaz geceyi yaşatan okul yönetimine teşekkür etti.