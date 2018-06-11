TED Şanlıurfa Koleji’nin öğrencileri karnelerini aldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Okul Müdürü Arif Kemal Şamat, öğretmenler ve veliler katıldı. Programda karnelerini ve başarı belgelerini alan öğrenciler, karne heyecanını aileleriyle paylaştı.

"TED’in eğitim meşalesi hep yanacaktır"

TED Koleje Müdürü Şamat, bir eğitim döneminin sonunda karneleriyle buluşan öğrencilerini kutladı. Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan TED’in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çağdaş eğitim anlayışından taviz vermeden yoluna devam edeceğini ifade etti. Bütün çabamız yarınlarımızın teminatı olduğunu söyleyen Şamat, “Ahlaklı ve etik değerlere bağlı, çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk bilincine sahip, nitelikli bireyler yetiştiren TED’in eğitim meşalesi siz çocuklarımızla devamlı yanmış olacaktır. Hep birlikte başarılı bir dönemi daha geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Önünüzde uzun bir tatil dönemi var. Bu dönemde bolca dinlenmenizi tavsiye ederim. Fırsat buldukça zamanınızı sosyal ve kültürel ve sportif etkinliklere süsleyin. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin güzel bir tatil dönemi geçirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.