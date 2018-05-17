TED’li öğrenciler Komşu Köyün Delisi’ni sahneledi

Geleceğe güvenle bakan, özgüveni yüksek, değerlerine bağlı nesiller yetiştiren TED Şanlıurfa Koleji’nin konferans salonunda sahnelenen oyunu, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler izledi. Yönetmenliğini Ümran Demirkol’un yaptığı, müziği Fatih Ünlü, Duygu Işıkhan ve Faruk Ünlü’ye, ses ve ışık Göksenil Tüysüz’e, kostümü Gül Doğan, Ece Doğan ve Vesile Satış’a ait olan oyunun sahne amirliğini Beşir Acar üstlendi. Komşu köyün delisi adlı oyunda, Elif Dedecan, Elif Yekbun,Beren Çakır, Esma Aydınlık, Büşra İpeksever, Merve Işık, Meryem Işık, Eylül Yılmaz, Ece Polat, Ahmet Yetim, Ahmet Kendirci, Suar Sağır, Ali Efe Dondurmacı, Efe Polat, Onur Çakmak, Tarık Mert Çetiner, Mir İzol, Miraç Cevheri, Boran Ender, Efe Paydaş, Duru Çardak, Ela Çakmaklı, Aslı Turan, Asmin Turan ve Feridun Efe Çakmaklı rol aldı. TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, öğrencilerin başarıyla sergiledikleri oyunla gurur duyduklarını belirterek, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Şamat, bu tür etkinliklerle öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlamanın yanı sıra, grup çalışmasına yönlendirerek, ekip çalışması anlayışını da güçlendirmek istediklerini bildirdi. Şamat, “Sanat ve estetik anlayışı gelişmiş bireylerin "Dünya insanı" standartlarına ve kapasitesine ulaşacağına inanıyoruz. Bu inançla öğrencilerimizi geleceğe dönük bilinçli, öz güven sahibi, duyarlı, üretken, estetik donanımı gelişmiş bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. İleride hangi meslek, hangi uğraş içine girerlerse girsinler, öğrencilerimizin sanat zekasının farkına varmış, duyarlı bireyler olarak mezun olmalarını sağlamak istiyoruz” diye konuştu.