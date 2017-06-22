Teknokent Müdürlüğüne Doç. Dr. Kasım Yenigün atandı

Dr. Kasım Yenigün atandı.

Kasım 2014 itibari ile faaliyetlerine başlayan Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş Müdürlüğünü yürüten Harran Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hasan Aydoğdu’nun yerine, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kasım Yenigün atandı.

Yenişehir Yerleşkesi Senato salonunda, yönetim kurulu toplantısında düzenlenen devir teslim töreninde, bugüne kadar görev yapan Öğretim Görevlisi Hasan Aydoğdu’ya yaptığı hizmetlerden dolayı plaket verildi.

Şanlıurfa ili başta olmak üzere tüm GAP bölgesinin tarımsal potansiyelini daha etkin ve sürdürülebilir formata dönüştürebilmek amacıyla kurulan Teknokent’e yeni atanan Doç. Dr. Kasım Yenigün’e görevinde başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, bugüne kadar bu görevi sürdüren Hasan Aydoğdu’ya da teşekkür etti.

Teknoloji geliştirmede dünyada birçok yöntem denendiğini ve en verimlisi olarak Üniversite-Sanayi-Kamu kuruluşları arasındaki diyalogdan oluşan birlikteliğin ön plana çıktığını belirten Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Sanayinin rekabet gücünü arttırmak, yenilikçi çalışmalar gerçekleştirmek ve teknolojiye dayalı bölgesel ve ekonomik gelişmeyi, özellikle tarımsal teknoloji ön planda tutularak hızlandırmak amacımız doğrultusunda Şanlıurfa Teknokentimizi, dünya standartlarına göre uygun bir şekilde yapılandırıyoruz. Hasan Aydoğdu hocamız ders yükü nedeniyle görevi bırakmak istediğini belirtti. Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kasım Yenigün hocamızı bu göreve uygun gördük. Teknokent kapsamında yapılan Ar-Ge çalışmaları ile ürün geliştirme ve prototip aşamalarıyla, ürünü ticari amaca dönüştürmek ve katma değerli ürünler ortaya çıkarabilmek olarak belirlediğimiz hedefimizde bizlerle yol arkadaşlığı edecek müdürümüze yeni görevinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.