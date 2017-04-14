Telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı

Kavgada biri silahla olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden husumet bulunan H. ve İ. aileleri, önce telefonda tartıştı. Tartışma uzayınca H. ailesinin fertleri İ. ailesinin Hayati Harrani Mahallesi’ndeki iş yerine gitti. Burada da devam eden tartışma kısa sürede taşlı, sopalı, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Diyap H. silahla vurularak yaralanırken, iki kişi ise taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polisler kavgayı ayırırken, yaralılar ise ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan silahla vurulan Diyap H.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri mahallede güvenlik önlemi alırken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.