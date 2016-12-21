Temizlik işçisi çöpleri topladığı sırada darp edildi

Şanlıurfa’da belediyede temizlik işçisi olarak çalışan bir kişi, çöpleri topladığı sırada bir iş yerinin çalışanları tarafından dövülerek hastanelik edildi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi’nde Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Ali Ş., çöpleri topladığı sırada tartıştığı bir iş yeri çalışanları tarafında sopayla dövüldü. Yaralanan işçi olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri ise kavgaya karışan ve işçiyi döven iş yeri çalışanlarını yakalamak için çalışma başlattı.

Temizlik işçisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kavga ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.