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29 Haziran 2017 15:13

Tenis Dünyası inşaatı devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğuda bir ilki oluşturan Şanlıurfa Tenis Dünyasının inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

Tenis Dünyası inşaatı devam ediyor

29 Haziran 2017 15:13


Her ilçede semt sahaları ve semt kompleksleri yatırımı yaparak gençleri sporla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu kez Güneydoğu’da bir ilk olan Tenis Dünyası projesinin inşaatına hızla devam ediyor.


Seyrantepe Mahallesinde 15 bin 460 metrekare üzerinde yapılan tesiste çalışma yapan yüklenici firma çalışanları bir yandan ihata duvarı yapımını sürdürürken diğer yandan da yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


4 buçuk milyonluk bir yatırım


4 buçuk milyon liralık bütçesi olan Şanlıurfa Tenis Dünyası, bin 600 metrekarelik bir adet kapalı tenis sahası, 2 bin 195 metrekarelik 2 adet açık tenis sahası, 325 metrekarelik antrenman ve çalışma sahası, 310 metrekarelik çocuk oyun salonu, 3 bin metrelik koşu parkuru, iki adet kafeterya ve kütüphanesi ile toplamda 15 bin 460 metrelik bir alanı kapsayacak.




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