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06 Temmuz 2018 13:41

Termometreler 61 dereceyi gösterdi, serinlemek için havuzlarda kuyruklar oluştu

Türkiye genelinde Temmuz ayı ile beraber sıcak hava etkisini gösterirken, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde termometreler 61 dereceyi gösterdi.

Termometreler 61 dereceyi gösterdi, serinlemek için havuzlarda kuyruklar oluştu

06 Temmuz 2018 13:41


Özelikle 12.00 ile 17.00 saatleri arasında etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkilerken, kentte vatandaşlar mecbur kalmadıkça bu saatler arasında dışarı çıkmıyor. Sıcak havadan bunalan birçok hayvanın gölgelik ve su birikintilerinde serinlemeye çalıştığı görülürken, çocuklar ve gençler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz hizmete açılan yarı olimpik yüzme havuzuna akın etti. Havuz kapısında uzun kuyruklar oluşturan gençler, görevliler tarafından 1’er saat arayla seanslar halinde havuza alınıyor. Sırasını bekleyen genç ve çocuklar uzun kuyruklar oluşturuyor.


Cankurtaranlar gözetiminde serin havuzda yüzen gençler Büyükşehir belediye Başkanı Nihat Çiftçiye teşekkür etti


Sıcakların artmasıyla beraber havuza ilginin arttığını söyleyen Siverek yarı olimpik yüzme havuzu sorumlusu Ferit Ateşbakan, “Havuz sezonunu 3 gün önce açtık, maşallah cıvıl cıvıl burası. Çocuklar eğleniyor. Sabah saat kurs nedeniyle 9’da açıyoruz, 12’ye kadar yüzme bilmeyen gençlere yüzme öğretiyoruz. 12.30’da ise vatandaşları alıyoruz. Şuanda yoğun ilgi var, havuzumuz ücretsiz olduğu için rağbet haliyle buraya artıyor. Vatandaşlarımızı ücretsiz havuzumuza davet ediyoruz” dedi


14 yaşındaki İshak Talveri, “Siverek çok sıcak olduğundan gelip havuza giriyoruz, serinledikten sonra evimize gidiyoruz” diye konuştu


Gölgede 55 dereceyi aşan sıcaklar, güneşte ise 62 dereceyi bulan ilçede Uzmanlar, çöl sıcaklarından yaşlı ve çocukların etkilenmemesi için mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve bol bol su içmeleri tavsiyesinde bulundu.




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