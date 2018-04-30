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30 Nisan 2018 17:33

Terör saldırısı tatbikatı gerçeği aratmadı

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından gerçekleştirilen ’Bombalı terör saldırısı’ tatbikatı gerçeği aratmadı.

Terör saldırısı tatbikatı gerçeği aratmadı

30 Nisan 2018 17:33


İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekibi yurt içinde ve yurt dışında meydana gelebilecek acil afetlerde ve terör saldırılarında, daha etkin hizmet sunabilmek amacıyla aldıkları eğitimi uygulamalı olarak tatbikatla sonlandırdı. Gönüllü hastane personellerinden oluşan 2 uzman, 5 pratisyen doktor, 20 hemşire ve sağlık memuru, 5 gün boyunca aldıkları eğitimlerinin ardından senaryo gereği Şanlıurfa İpekyol Mahallesi’nde ’Bombalı terör saldırısı’ tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta, 112 komuta merkezinin anonsu üzerine harekete geçen ekipler, terör saldırısındaki patlama sonrası zarar gören vatandaşlara tıbbi aletlerle müdahale etti.


Gerçeği aratmayan tatbikatta ekiplerin göstermiş olduğu performans, yöneticiler tarafından tam not aldı.


Ekiplerin, 5 gün süren eğitimlerden sonra pratik yaptıklarını belirten Afet Birim Sorumlusu Haydar İflas, "Bugün burada ekiplerimizin yaptıkları tatbikattaki senaryoda, bir bombalı terör saldırısındaki patlama sonrası zarar gören vatandaşlara gerçekte kullanılan tıbbi aletlerle müdahale edildi ve hastanelere nakledildi" diye konuştu.




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