Tertemiz bir Haliliye hedefiyle çalışılıyor

Tertemiz Haliliye hedefiyle çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Demirkol, "Temiz Haliliye hedefini gerçekleştirerek ve şimdi tertemiz Haliliye olma yolunda çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün tüm personeline teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Fevzi Demirkol, Başkan Yardımcısı Aysel Göncü ve Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Dişli ile birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı sorumlular ve İlaçlama Birimi çalışanlarıyla bir araya geldi. Sahadaki çalışmalarla ilgili bölge sorumlularından bilgiler alan Başkan Demirkol, tertemiz Haliliye hedefiyle çalışmaların devam etmesi gerektiğini vurguladı. Bölge sorumlularından, bulundukları bölgelerdeki taleplerin kısa sürede gerçekleştirilmesini ifade eden Başkan Demirkol, vatandaşlardan dua alacak çalışmalar yapmalarını söyledi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü sorumlularıyla gerçekleştirilen toplantıyla ilgili açıklama yapan Başkan Fevzi Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak vatandaşlarımızın tertemiz bir ortamda yaşaması ve en sağlıklı ortamda yaşamasını sağlamak bizim belediye olarak asli vazifemizdir. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün bölge sorumlularıyla ve yine aynı şekilde ilaçlama birimimizin çalışanlarıyla, yeni metotlar kullanarak yaptığımız ilaçlama ve temizlik çalışmalarımızı bir kez daha gözden geçirdik. Bu çalışmalarımız için daha önce temiz Haliliye diye yola çıkmıştık. Temiz Haliliye hedefini gerçekleştirerek ve şimdi tertemiz Haliliye olma yolunda çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün tüm personeline, müdürümüz Mehmet Dişli’nin şahsında teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Belediye Başkan Yardımcımız Aysel Göncü’ye bu çalışmalardaki emeğinden, gayretinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki ay, bu aydan daha iyi, daha temiz, tertemiz Haliliye hedefi yolunda arkadaşlarımızla birlikte bir aile havası içerisinde, gönülden bir birliktelikle ve dua almak yolundaki hedefimizle çalışmalarımız devam edecektir. Bu tip mutat toplantılarımız devam edecektir. Haliliye Belediyesi olarak daha önce kullanılmamış araçları, daha öncesinde kullanılmamış metotları ilklerin belediyesi anlayışıyla halkımızın hizmetine sunacağımızı beyan ediyoruz” şeklinde konuştu.