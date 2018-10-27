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TFF 3. Lig: Karbel Karaköprü Belediyespor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 0

TFF 3.

Lig 1. Grup'un 10. haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, Nevşehir Belediyespor'u 1-0 yendi.


Firkan Tüysüz Stadı'nda Karbel Karaköprü Belediyespor ile Nevşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Maçın 63. dakikasında Kardel Karaköprü Belediyespor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Batuhan, topu filelere yollayarak ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca karşılaşma Karbel Karaköprü Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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