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20 Kasım 2017 20:37

Tipioğlu, arazi kavgasında yaralanan polisi ziyaret etti

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret etti.

Tipioğlu, arazi kavgasında yaralanan polisi ziyaret etti

20 Kasım 2017 20:37


Sabah saatlerinde Yuvacık Mahallesindeki arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga nedeniyle Birecik Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermek üzere gelen iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen tartışmada Birecik Adliyesinde görevli polis memuru Ö.Y., seken kurşunla kolundan yaralandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Süleyman Sarpdağ, Birecik’e bir ziyaret gerçekleştirerek, olayla ilgili Kaymakam Kadir Perçi ile Birecik İlçe Emniyet Müdürü Levent Eker’den bilgi aldı. Ardından İl Emniyet Müdürü Tipioğlu ile Birecik Kaymakamı Perçi, Birecik Devlet Hastanesinde yaralı polisi ziyaret ederek sağlık durumu hakkında Başhekim Op. Dr. Güney Cem Bülbüloğlu’ndan bilgi aldı. Ziyarette yaralı polis memuru Ö.Y. ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.



Yaralı polisin durumu iyi


Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Güney Cem Bülbüloğlu, yaptığı açıklamada, “Hastamıza ilk müdahaleyi yaptık. Sağlık durumu gayet iyi. Sadece tedbir amacıyla müşahede altında tutuyoruz. Hastamızı en kısa sürede taburcu edeceğiz” dedi.




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