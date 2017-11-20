Tipioğlu, arazi kavgasında yaralanan polisi ziyaret etti

Sabah saatlerinde Yuvacık Mahallesindeki arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga nedeniyle Birecik Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermek üzere gelen iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen tartışmada Birecik Adliyesinde görevli polis memuru Ö.Y., seken kurşunla kolundan yaralandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Süleyman Sarpdağ, Birecik’e bir ziyaret gerçekleştirerek, olayla ilgili Kaymakam Kadir Perçi ile Birecik İlçe Emniyet Müdürü Levent Eker’den bilgi aldı. Ardından İl Emniyet Müdürü Tipioğlu ile Birecik Kaymakamı Perçi, Birecik Devlet Hastanesinde yaralı polisi ziyaret ederek sağlık durumu hakkında Başhekim Op. Dr. Güney Cem Bülbüloğlu’ndan bilgi aldı. Ziyarette yaralı polis memuru Ö.Y. ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

Yaralı polisin durumu iyi

Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Güney Cem Bülbüloğlu, yaptığı açıklamada, “Hastamıza ilk müdahaleyi yaptık. Sağlık durumu gayet iyi. Sadece tedbir amacıyla müşahede altında tutuyoruz. Hastamızı en kısa sürede taburcu edeceğiz” dedi.