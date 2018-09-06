Kaza, gece geç saatlerde Siverek-Diyarbakır karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Siverek istikametine giden Musa Huybulu yönetimindeki 33 NF 373 plakalı bez yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir sebeple karşı şeride geçerek şarampole devrildi. Kazada tır hurdaya dönerken, sürücü Musa Kuydulu ağır yaralandı. Olay yerinden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan tır şoförü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kuybulu’nun cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.