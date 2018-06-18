Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Eyyüpnebi Mahallesinde meydana geldi. Şanlıurfa’ya seyir haindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 9 yaşındaki Yılmaz G.’ye çarptı. Çarpışmanın etlisiyle yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.