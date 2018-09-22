TKB meclis toplantısı gerçekleştirildi

Şanlıurfa'da, büyükşehir, şehir, ilçe ve belde, belediye başkanlarının üye olduğu Tarihi Kentler Birliği (TKB) buluşmasında ikinci bölüm meclis toplantısı ile başladı.

TKB'nin Şanlıurfa buluşmalarının ikinci gününde özel bir mekanda düzenlenen encümen toplantısı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin sunumu ile devam ederken Türkiye'nin açık hava müzesi Şanlıurfa'nın tarihi, kültürel ve sosyoekonomik yapısını anlatan videolar gösterildi. Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan çalışmaları uzun bir sunumda bir bir anlatan TKB'nin dönem başkanlığını yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Türkiye'de tarihi ve kültürel mirasları geleceğe taşımak adına hep birlikte ortak akıl ile çalışmalar yürütmek gerektiğinin altını çizdi.

Çalışmalarından dolayı Başkan Nihat Çiftçi'ye teşekkür eden TKB Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, “Türkiye coğrafyasındaki tarihi ve kültürel değerlerimize bir bütün halinde bakıyoruz. Belediye başkanları arkadaşlarımız birbirlerinin temsilcileridir. Bugün bir belde, ilçe ve büyükşehir belediye başkanlarına baktığımızda hepsi kentlerini en iyi şekilde temsil ederek tanır ve bilirler. Başkanımız Nihat Çiftçi'nin sunumunu dinledik, bıraksalar akşama kadar şehrini tanıtır. Bu yüzden Başkanımız Nihat Çiftçi'ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Sezer Cihan, birliğin son bir yıl içinde yaptığı çalışmalar hakkında bir sunum yaparak buluşmaya gelen belediye başkanlarını ve diğer konukları bilgilendirdi.