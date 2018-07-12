Trafik eğitim parkının temeli atılıyor

Maşuk’ta gerçekleştirilecek proje sayesinde Şanlıurfalı çocuklar trafik alanında her türlü eğitime sahip olacak.

Gençlerin eğitimine yönelik her türlü desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, çocukların trafik eğitiminde bilinçlenmesi için yapmayı planladığı Çocuk Trafik Eğitim Parkının temelini atmak için gün sayıyor. Türkiye’nin en büyük Çocuk Trafik Eğitim Parkı olan proje 32 bin metrekare yeşil alan üzerine yapılacak. Proje alanında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, çalışmanın Şanlıurfa’nın geleceği açısından verimli bir proje olduğunu belirtti.

Trafik kuralları uygulamalı verilecek

Küçük yaşta çocukların bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa’mız Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığımız tarafından yeni bir projeye kavuşuyor. Bu proje Çocuk Trafik Eğitim Parkı projesi. Özellikle çocuklarımızın ve eğitim camiasına da hizmet verebilecek bir park. Tüm trafik kurallarının uygulamalı bir şekilde eğitiminin verilebileceği bir park gerçekleşiyor. Bu park GAP Kalkınma Başkanlığımızla birlikte yürütüyoruz. Projemizin üçte birini GAP Kalkınma Başkanlığımız, üçte ikisini de Büyükşehir Belediye Başkanlığımız karşılıyor. Şanlıurfa’nın yeni gelişen bir mahallesindeyiz ve burada Şanlıurfa’nın ilerisi için trafik kurallarının uygulanmasında bizim şehir olarak problemimiz var. Küçük yaşta bunu bir bilinç olarak yüklememiz lazım. Özellikle trafik eğitim şube müdürlüğümüz, Ulaşım Daire Başkanlığımız, bu konuda teknik arkadaşlarımız büyük bir mücadele veriyor" dedi.

"Büyükşehir her alanda şehri markalaştırıyor"

14 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek temel atım törenine tüm Şanlıurfa halkını davet eden Çiftçi, "Trafik kurallarına yönelik üstgeçit, trafik işaretleri, levhalar, sinyalizasyonlar, kavşaklar ve döner köprülü kavşaklar hepsi burada bir mekanda gerçekleşecek. Bunun trafik eğitimine önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Proje ortağımız GAP Kalkınma Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Projeyi olgunlaştıran, yapan, yaptıran ve üçte iki katkıda bulunan Büyükşehir Belediyemiz Başkanlığımızın Ulaşım Daire Başkanlığı tüm teknik ekibine teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz Başkanlığımız her alanda şehir markalaştırma noktasında önemli adımlar atıyor. Bu da markalaştırma noktasında atılacak en önemli adımlarından bir tanesidir" diye konuştu.

Çocuk trafik eğitim parkı

Türkiye’nin en büyük Çocuk Trafik Eğitim Parkı olma niteliği taşıyan proje 32 bin metrekare yeşil alan üzerine ve 14 bin metrekare kullanım alanı üzerine yapılacak. Deneyimli trafik eğitmenleri ile birlikte ilkokul ve anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verilecek olan eğitim parkında aynı anda 140 öğrenci eğitim alabilecek. Engelli öğrencilerin de unutulmadığı projede öğrenciler, akülü araçlar kullanarak trafik eğitimi almış olacak. 3 adet bina, açık hava dersliği, çocuk oyun parkı ve bir yonca kavşağı, yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalizasyonlu kavşaklar, kontrolsüz kavşaklar, dönel kavşaklar, hemzemin geçitler, tünel, kasisli yollar, otobüs durakları, alt geçitler, üst geçitlerin bulunduğu bu minyatür şehirde gelecekteki trafik sorunlarının şimdiden azaltılması hedefleniyor.