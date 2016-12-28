Trafik kazasında 4 kişi araçta sıkıştı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçlarda sıkışan 4 yaralıyı itfaiye ekipleri çıkardı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale ilçesi Necmettin Erbakan Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 63 NF 402 plakalı araç ile 63 TD 613 plakalı aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda sıkışan M.T., A.T., A.G. ve İ.K. olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından araçlardan güçlükle çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.