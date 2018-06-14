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14 Haziran 2018 13:01

Trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı

14 Haziran 2018 13:01


Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, 45 EF 736 plakalı minibüs arka tekerliğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada minibüste bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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