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19 Kasım 2017 14:47

Trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, motosikletle kaza yaptıktan sonra yoğun bakıma alınan genç 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

19 Kasım 2017 14:47


Edinilen bilgiye göre, kaza, 5 Kasım Pazar gecesi saat 22.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi hastane yolu üzerinde yaşandı. Motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Barış Uzun, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan şahıs, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa’ya sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Barış Uzun, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybederek bu sabah hayatını kaybetti.


Şahsın cenazesinin Viranşehir ilçesinde defnedileceği öğrenildi.




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