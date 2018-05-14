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14 Mayıs 2018 19:55

Trafik kazasında yaralanan milletvekili aday adayı yaşamını yitirdi

AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz, geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Trafik kazasında yaralanan milletvekili aday adayı yaşamını yitirdi

14 Mayıs 2018 19:55


Geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir haftadır süren yaşam savaşını kaybetti. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Kaymaz’ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek. 44 yaşındaki Kaymaz’ın yarın toprağa verileceği öğrenildi.


Kazada yengesini kaybeden Murat Alışkan, "Yengem kaza nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir haftadır yoğun bakımda kalıyordu, bu süreçte bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz. Cenazemizi yarın defnedeceğiz” diye konuştu.




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