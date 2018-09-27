Trafikte telefonla konuşan sürücülere şok ceza

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamasında, kemer takmayan ve trafikte telefonla konuşan 189 sürücüye ceza kesildi.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı 18 Mart Çanakkale Caddesi üzerinde, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun talimatı ile 7 ekiple gerçekleştirilen trafik uygulamasında, sürücülere ceza yağdı.

Uygulamada, ‘evrak eksikliği, kemer takmama ve akan trafikte telefonla konuşma' gibi kusuru bulunan 189 sürücü durdurularak, trafik polisleri tarafından 108 TL cezai işlem uygulandı. Sürücüler, kesilen ceza sonrası trafik polislerinden gerekli uyarıları dinledikten sonra yoluna devam etti.

Kemer takmadığı için 108 TL ceza kesilen sürücülerden İsmail Solhan, "Kısa mesafe diye kemer takmadım" diyerek, kesilen cezanın kendisi için ders olduğunu dile getirdi. Solhan, “Kemer bizim can güvenliğimiz için şart. Ben kısa mesafe diye takmadım. Ceza yedim. Bu ceza bana ders oldu. Sonuçta o kemer bizim için orada bulunuyor. Tembellik yaptık. Kemer takmanın bir zararı yok. Herkes kendi can güvenliği için kemer takmalıdır” diye konuştu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uygulamaların farklı noktalarda devam edeceği belirtilerek, sürücülerin can güvenliği açısından, emniyet kemeri takmaları ve trafikte telefonla konuşmamaları için uyarıda bulunuldu.