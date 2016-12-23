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23 Aralık 2016 17:23

Traktörden düşen çocuk yaralandı

Traktörden düşen çocuk yaralandı

23 Aralık 2016 17:23

Şanlıurfa’da traktörden düşerek yaralanan 11 yaşındaki çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Kırsal Mahallesi’nde traktörün üzerinde oyun oynayan 11 yaşındaki İbrahim K. düşerek yaralandı. Yakınları tarafından özel araçla hastaneye getirilen çocuk, yolda olay yerine giden ambulansa teslim edildi. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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