Traktörden düşerek ölen işçinin arkadaşları acil servis ekiplerine saldırdı

Şanlıurfa'da çöp toplama traktöründen düşerek hayatını kaybeden temizlik işçisinin mesai arkadaşları olay yerine geç geldiğini iddia ettikleri sağlık görevlilerine saldırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik işlerinde görevli olan Ümit Çiftçi, mahallede yüklediği çöpleri toplama merkezine götürmek için traktörün arkasına oturdu. Bir süre tehlikeli olmasına rağmen traktörün arkasında oturarak yolculuk yapan Çiftçi, Akçakale - TOKİ çevreyolunda dengesini kaybetmesi sonucu traktörün altına düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören işçiler, traktörü durdurup yaralı işçinin yardımına koştu. Bu sırada Çiftçi'nin arkadaşları sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi. İşçiler, olay yerine geç geldiklerini öne sürdüğü ambulanstaki 112 Acil Servis çalışanlarına saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle ağır yaralı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çiftçi, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.