Traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Gözenek kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Metin B.’nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, 3 yaşındaki Gülizar Bilendir’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarmanın bölgedeki incelemesinin ardından cenaze otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan cenaze defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Gözaltına alınan Metin B.’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.