Trambüsler Eylül’de Şanlıurfa caddelerinde

Son 5 yılda nüfusu yüzde 25 oranında artan Şanlıurfa’da mevcut ulaşımı rahatlatmak için trambüs projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, son hazırlıklarını yapıyor. Uluslararası anlamda 4 farklı ödüle layık görülen ve ulaşımda çevre illerin örnek aldığı Şanlıurfa, Eylül ayında toplu taşımada trambüsle tanışıyor. Abide, Balıklıgöl güzergahı üzerinde cadde enerji sistemleri tamamlanan projenin bir diğer ayağı olan ve içerisinde sistem odaları, idari kısım atölyeleri ve trambüslerin bakım onarım atölyelerinin yer aldığı tesisi gezen Çiftçi, "Hedefimiz 2 ay sonra trambüsleri Şanlıurfa’da çalıştırmak" dedi.

“Toplu taşımada çıta yükseltiyoruz”

Amaçlarının günlük 200 bine yakın vatandaşın kullandığı toplu taşıma hizmetinde en iyi kaliteyi halka sunmak olduğunu belirten Çiftçi, "Şanlıurfa’da ulaşım noktasında ulaşım daire başkanlığımızın başlatmış olduğu çalışma ile toplu taşıma sistemini bir çıta yükseğe taşıyacak trambüs projesi son sürat bir şekilde devam ediyor. Sistem odası, idari kısım atölyeleri, trambüslerin bakım onarımının yapılacağı yerler ve aynı şekilde sistemi tamamıyla izleyebilecek sistem odalarının yer aldığı tesisimiz artık bitime doğru gidiyor. Alt yapıları tamamıyla yapılmış durumda ve şimdi de sistemleri çekiliyor. Hedefimiz 2 ay sonra artık trambüsleri Şanlıurfa’da çalıştırmak" şeklinde konuştu.

"Sırada raylı sistem var"

Projenin birinci etabının ardından raylı sistem için çalışmalara başlayacaklarını da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Şanlıurfa ulaşımını nitelik olarak yarın öbür gün Şanlıurfa halkımız kullandığında toplu taşımadaki değişikliği rahatlıkla değerlendirecek ve bunu görecektir. Güzel bir hizmet olacak. Artık trambüs kısmını bitirdikten sonra inşallah raylı sisteme doğru adım atmış olacağız. Onun da proje ve alt yapı çalışmaları yapılıyor. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.