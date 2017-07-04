Trambüsün tanıtımı yapıldı

GAPTEM konferans salonunda yapılan trambüs tanıtım programına Vali Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa milletvekilleri Halil Özcan, Mehmet Ali Cevheri, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen tanıtım programı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Genel Müdürlüğü firma sorumlularının brifingleriyle başladı.

Yapılan tanıtımların ardından konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Ulaşım Daire Başkanlığımız, Ulaşım Profesörü Rafet Bozdoğan, Kayseri Ulaşım Müdürlüğü ve üniversitemiz ile ulaşım master planını çalıştık. Şanlıurfa eski ve yeni yerleşim olarak ikiye ayırdık. Eski bölgelere yani Balıklıgöl’e sürekli otobüs takviyesi trafiği aksatmaya başladı. Yeni yerleşim alanı olan Haliliye’ye bölgesinde bulunan Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü, Karaköprü yeni yerleşim alanı ile merkez ve Eyyübiye Devlet Hastanesi ile merkezi birbirine bağlamak için en uygun sistemde karar kıldık. Her türlü taşımaya göre yüzde 70 tasarruf sağlıyor. Aküleme sistemiyle gidiyor, hiç bir yerde herhangi bir gürültü kirliliği olmuyor. Tramvay sistemine göre yapılmış, tek farkı yerlere ray döşenmeden sistemi uyguluyorsunuz. Tüm ekip olarak Şanlıurfa için her yönüyle en iyisini yapmaya çalıştık. Çünkü biz biliyoruz 1 milyon 940 bin nüfusun hakkını kullanıyoruz. En temel noktamız budur. En doğru kararı vermek zorundaydık. Bu sistemin en rahat, doğru, ekonomik, fizibil, rahat, çevreci, tarihi dokuya zarar vermeyen ve aynı zamanda 270 kişiyi bir araçla taşıyan bir sistem olduğundan dolayı tercih ettik" diyerek Kayseri, Bursa, Muğla ve İstanbul belediyelerin bu sistemle çalıştığını sözlerine ekledi.

4 etap olan projenin ilk etabı 7 bin 736 metre uzunluğundaki toplu taşıma merkezinden müzeler bölgesi arası olacak. 2’inci etabı toplu taşıma merkezinden Karaköprü’ye, 3’üncü etabı toplu taşıma merkezinden Eyyübiye Devlet Hastanesine ve 4’üncü etabı ise toplu taşıma merkezinden Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü arasında olacak.

25 metre uzunluğundaki trambüs araçları, hat ve depo binası 52 kamera ile izlenecek, havai hat güvenliği için hat kısa devreleri ve hat, trafo besleme gerilimleri scada ile sensörler yardımcılığı ile anlık olarak izleme merkezinden kontrol edilebiliyor. Sisteme anında bilgisayar vasıtası ile müdahale mümkün olacak. Güzergahtaki araçların doluluğu, hattaki konumu ve duraklardaki vatandaş sayısı anlık takip edilerek operatiflik kapasitesi arttırılacak.