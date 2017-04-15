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15 Nisan 2017 19:39

Tüfekli saldırıda kendini domatesle savundu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir esnaf, iş yerinde kendine pompalı tüfekle saldıran eski eniştesine domatesle karşılık verdi.

Tüfekli saldırıda kendini domatesle savundu

15 Nisan 2017 19:39


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaklaşık 30 yıldır manavlık yapan Mehmet Tosun, kız kardeşinin eski kocası Mahmut P.’nin saldırısına uğradı. İş yerinin önüne gelen Mehmet P. pompalı tüfekle manav dükkanında bulunan Mahmut Tosun’a ateş etmeye çalıştı. Mahmut Tosun da kendisini savunmak için eline aldığı domatesleri kendisine silah doğrultan Mehmet P.’ye attı. Saldırgan pompalı tüfekle çevreye ateş ettikten sonra kaçarak uzaklaştı. Mehmet P. polis tarafından gözaltına alınırken kendisini domatesle savunan Mahmut Tosun ise, “İnşaattan geldim ve işime dalmıştım. Mahmut P. isimli şahıs birden karşımda belirdi. Tam önümde belirdiğinde ben domatesin yanına geldim. Kendisi silahı bana doğrultunca ben de domatesle gözüne vurdum. Orada dengesini kaybetti, sağa sola ateş etmeye başladı. Aramızda herhangi bir husumet yok. Eski bir eniştemdir. Bacımızı geri aldık, ondan olabilir. Kendisiyle daha öncesinden kaynaklanan herhangi bir sorunumuz yoktur" şeklinde konuştu.


Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.




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