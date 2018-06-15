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15 Haziran 2018 16:08

Tunceli’de ölen çobanın cenazesi Siverekli ailesine teslim edildi

Tunceli Pülümür’de yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden genç çobanın cenazesi Siverek’te yaşayan ailesine teslim edildi.

Tunceli’de ölen çobanın cenazesi Siverekli ailesine teslim edildi

15 Haziran 2018 16:08


Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Kalınağaç Mahallesi’nde ailesi ile birlikte yaşayan 25 yaşındaki Ali Devebakan, bir süre önce bitirdiği vatani görevinin ardından memleketine dönmüştü. Evlilik hazırlıkları yapan Ali Devebakan 25 gün önce ise çobanlık yapmak amacıyla Tunceli Pülümür’e gitmiş, Dağbek köyünde koyunları otlatırken düşen yıldırım nedeniyle hayatını kaybetmişti. Olay yerinde hayatını kaybeden Devebakan’ın cenazesi, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından alınarak, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Siverekli gencin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.




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