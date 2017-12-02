Turizm acente temsilcileri Şanlıurfa’da tarihe yolculuk yaptı

Son dönemlerde bölge değerlerine yönelik tanıtımları ile Şanlıurfa’yı Türkiye gündemine taşıyan Büyükşehir Belediyesi, bu kez Almanya’da faaliyet gösteren 52 turizm acentesi temsilcisini ağırladı. Büyükşehir Belediyesi gelen misafirlerine Şanlıurfa’yı tanıtan sunumun ardından kentin tarihi sokakları, müzeleri, tarihi mekanları ve Göbeklitepe gezisi düzenlendi.

Büyükşehir belediyesi Şanlıurfa’yı her alanda tanıtmaya devam ediyor

Tarih ve turizm zengini olan Şanlıurfa’ya herkesi davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Turizm acentelerinin gerek Almanya’da, gerek Türkiye’de ve Şanlıurfa’mız ile işbirliği içerisinde bulunmasını güzel bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Kültür turizm açısından arkeolojik anlamında çok zengin bir bölgenin iliyiz. Şanlıurfa 12 bin yıllık geçmişiyle bir çok medeniyeti bünyesinde barındıran bir şehir. 2018 sezonunda turizm anlamında acente şirketlerimizin yapacağı programlar sayesinde destinasyon anlamında bölge anlamında turizm canlanacaktır. İpek Yolu ağı üzerinde bulunması sebebiyle Şanlıurfa’ya ticaretin beraberinde etkilemiş olduğu medeniyetler ortaya çıkmıştır. Medeniyetlerin bırakmış olduğu kültürel birikimi ve varlıklar dolayısıyla turizm şehri haline geliyor. Bu zenginliğin farkında olan Kültür Turizm Şube Müdürlüğümüz ile Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bir bütün olarak çalışıyor. Şanlıurfa huzur, Misafirperver, Kültür kentidir. Tarih ve Turizm kentidir. Arkeoloji kentidir. Yerli ve yabancı turistleri bu zenginlikleri yaşamaya davet ediyoruz" diyerek turizm acentesi temsilcilerini Şanlıurfa’da ağırlamaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Şanlıurfa’da tarihi yolculuk yapan turizm acentesi temsilcilerine Çiftçi’nin yanı sıra Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Büyükşehir Belediye yetkilileri eşlik etti.