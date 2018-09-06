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06 Eylül 2018 11:58

Turizm merkezi Halfeti’ye büyük yatırım

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa’nın turizme açılan en önemli ilçelerinden biri olan Halfeti’de yıllardır ihtiyaç duyulan tesisleri birer birer tamamlayarak hizmete sundu.

Turizm merkezi Halfeti’ye büyük yatırım

06 Eylül 2018 11:58


Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve iklim yapısıyla turistlerin akın ettiği, bir kısmı suyun altında kalan eski Halfeti’de yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilçede büyük ölçüde ihtiyacı duyulan tesisleri inşa ederek Halfeti’nin gelişimine ışık tuttu. Halfeti’ye gelen konukların en büyük sorunlarından biri olan araç otoparkı sorununu gidermek için yaklaşık 300 araç kapasiteli otopark yapan Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda yeni kurduğu marina ile derme çatma tekne turlarının önüne geçti. Aynı şekilde ilçede yüzen köprü yaparak gelen konukların diğer yakaya geçmeleri sağlandı. Bölgede Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımların ilçeyi ileriye taşıdığına dikkat çeken turistler, önceden geldiklerinde gelişi güzel tekne turlarında fiyat sınırlandırılmasının olmadığını aynı zamanda araçlarını park edecek yerlerinin olmadığını belirtti.


Turistler ve Halfeti halkı yatırımlarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.




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