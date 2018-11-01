Türk bayrağını öpen koca yürekli çocuklar o anki duygularını anlattı

Çocuklar, Başkan Atilla'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek istediklerini ve bu konuda kendilerine yardımcı olunmasını istedi. Başkan Atilla ise bu isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğini söyledi.

29 Ekim sabahı İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bulunan bayrağı öptüğü görüntüler medyada yer alan Mehmet Aşkın ve Muhammet Ali Çetin'in Ceylanpınar Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen çocukları Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla makamında ağırladı. Çocukları makamında kabul eden Ceylanpınar Belediye Başkanı Atilla, Mehmet Aşkın ve Muhammet Ali Çetin'in davranışıyla, Türk bayrağına sevgisini gösterdiğini ve bu davranışın kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Gözlerinden öperek çocuklara teşekkür eden ve hediyelerini veren Başkan Menderes Atilla, onlarla yakından ilgilendi. Başkan Atilla tarafından çocuklara Türk bayrağı, bisiklet ve satranç takımı hediye edildi.

Öte yandan çocuklar Başkan Atilla'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istediklerini ve bu konuda kendilerine yardımcı olunmasını istediler. Başkan Atilla ise bu isteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceğini ifade etti.

"Biliyoruz ki bütün çocuklarımız, yüreklerinde vatan ve bayrak sevgisiyle yetişiyor"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, çocukların bayrak ve vatan aşkı ile büyüdüklerini ifade ederek, "Bu iki kardeşimiz 29 Ekim'de İlçe Jandarma Komutanlığı önünden geçerlerken, bayrağı görüyorlar. Bisikletlerinden inerek bayrağa selam verip öpüyorlar. Bu kardeşlerimizin kimlikleri belediyemiz Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından tespit edildi. Mehmet Aşkın ve Muhammet Ali Çetin'i bugün belediyemizde ağırladık, misafirimiz oldular. Yaptıkları bu hareket hem bizi sevindirdi hem gururlandırdı. Kendilerine bu hareketlerinden dolayı da sürpriz hazırladık. Biliyoruz ki bütün çocuklarımız, yüreklerinde vatan ve bayrak sevgisiyle yetişiyor. Ailelerimiz ve öğretmenlerimiz, çocuklarımızı bu şekilde yetiştiriyorlar" dedi.

"Bayrağımız bizim her şeyimizdir ondan dolayı öptük"

Muhammet Ali Çetin, bayrağın her şeyleri olduğunu ifade ederek, "Bisikletle oradan geçerken asılmış büyük bayrağımızı gördük. Görünce bisikletten inerek selam verip, öperek başımızın üstüne koyduk. Bayrağımız bizim her şeyimizdir ondan dolayı öptük. Daha sonra bayrağımızı selamlayarak gittik" diye konuştu.

"Başkanımız bizi Ankara'ya götürsün, Cumhurbaşkanımızı görmek istiyoruz"

Mehmet Aşkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istediklerini ve bu konuda Başkan Atilla'nın kendilerine yardımcı olunmasını isteyerek, "Bisikletle oradan geçerken asılmış büyük bayrağımızı gördük. Arkadaşımla bir anda durarak bayrağa selam verip öptük. Daha sonra bisikletimize binerek oradan uzaklaştık. Ben Belediye Başkanımızdan bir istekte bulunacağım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Ceylanpınar'a geldiğinde onu göremedik. Başkanımız bizi Ankara'ya götürsün, Cumhurbaşkanımızı görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.