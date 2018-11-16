Türk Yıldızları tırı Şanlıurfa Piazza'da

Dünyada sekiz süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları Akrobasi Ekibinin faaliyetlerine ilişkin tanıtım ve lisanslı ürünlerinin satışının yapıldığı Türk Yıldızları ürün satış aracı, Şanlıurfa'da stant açtı.

Nefes kesen gösterileriyle büyük beğeni toplayan Türk Yıldızları Akrobasi Ekibinin faaliyetlerine ilişkin tanıtım ve lisanslı ürünlerinin satışının yapıldığı TY- Store Tırı, hesaplı ve kaliteli alışveriş imkanı sunan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinin davetlisi olarak Şanlıurfa'ya getirildi.

Piazza AVM'nin otoparkında 17-18 Kasım tarihlerinde stant açan tırda, Türk Yıldızları Akrobasi Ekibinin lisanslı ürünlerinin tanıtımı ve satışı yapıldı. Piazza ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği TY- Store Tırı ürün satış sorumluları, elde edilen gelirin şehit olan personel aileleri ve gazilere destek sağlayan Kartal Vakfına aktarıldığını söyledi.

Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Türkiye Cumhuriyetini temsilen kurulan tek akrotim olduğu için çok özel olan Türk Yıldızları, Türk halkının silahlı kuvvetlere olan güven duygusunu pekiştirerek gençlerin havacılığa olan sevgisini artırmayı amaçlıyor.