Türkiye - Ukrayna voleybol maçının ardından

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Altın Avrupa Ligi’nde Şanlıurfa’da karşılaştığı Ukrayna’yı 3-0 yendi. Maçın ardından açıklama yapan Başantrenör Nedim Özbey, finale kalmak istediklerini söyleyerek bu galibiyeti annelere ve şehitlere armağan ettiklerini belirtti.

Özbey açıklamasında, “Öncelikle Şanlıurfa gibi bir ilde, peygamberler şehrinde bu maçı kazandığımız için bütün Urfalılara hediye ediyoruz. Ok teşekkür ediyoruz, bizi yalnız bırakmadılar ama biz de onlar için buraya geldik. Özellikle milli maç için burası seçildi. Burada oynanan ilk milli maç. Gerek Gençlik ve Spor Genel Müdürümüze, gerek burada çalışan tüm arkadaşlarımıza, valiye, emniyet müdürüne, belediye başkanlarına çok teşekkür ediyoruz. Çok ilgi ve alaka gösterdiler. Benim için çok önemliydi. 13 yıl aradan sonra tekrardan A Milli Takımda ilk maçıma çıktım. Burada galibiyetle sonlandırdığım için Urfa halkına çok teşekkür ediyorum, bizi çok mutlu ettiler. Biz de bu galibiyetimizi Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Türk Devletinin bütün annelerine, şehitlerine hediye ediyoruz. Onlara helal olsun” dedi.

"Ülkemizi Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Takımın çok yoğun bir maç programı yaşadığını belirten Özbey, “Ayın 23’ünce Van’da Hollanda ile oynayacağız. Çok yüklü bir program, 3 günde bir oynuyoruz. 23’ünde orada oynayacağız, 27’sinde Slovenya’da oynayacağız, 30’unda Samsun’da oynayacağız. Bu gruptan çıkmak istiyoruz. Buradan birinci olup Final Foura kalmak istiyoruz. Ülkemizi Avrupa Golden Ligde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Orada da ilk 4’e kalıp şampiyon olmak istiyoruz. Bunu becerirsek ne mutlu bize. Çok genç ve çok yeni bir takım. Ben uzun yıllardır geldiğim zaman hep gençleri tercih ederim. Burada da gençleri tercih ettim, onlar da bizi utandırmadı” şeklinde konuştu.

Üstündağ: "Hedefimiz final grubuna kalmak"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise, “Bütün İslam aleminin Ramazanı mübarek olsun. İnşallah bu bir başlangıçtır. Bundan sonra Çarşamba günü Van’da oynanacak bir müsabaka. İnşallah Van’da da bir Hollanda galibiyetiyle devam ederiz diyorum. Hedefimiz burada final grubuna kalmak. Bunun için de takımımız 3-0 gibi net bir skorla kazandı. Ukrayna aslında iyi bir takım. Çocukları, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Urfa taraftarına ve halkına, başta valimize, belediye başkanımıza, emniyet müdürümüze, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.