Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen Çarmelik Kervansarayı, artık yeni bir döneme giriyor. Büyükşehir Belediyesinin restorasyon çalışmaları ile destek verdiği Çarmelik Kervansarayının daha da etkili bir şekilde hayata kazandırılmasını amaçlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Kervansarayın bulunduğu Bozova ilçesine bağlı Büyük Han kırsal Mahallesi’nde Türkiye’nin en büyük tarım müzesi ile Tarımsal Eğitim ve Araştırma Merkezi kurulması için planlamalar yapıldığını söyledi.

Amaçlarının muhteşem yapısı ile fotoğraf sanatçılarının ve tarih meraklılarının Şanlıurfa’daki uğrak adresleri arasında olan Çarmelik Kervansarayını daha da fonksiyonel bir şekilde turizme ve eğitime kazandırmak olduğunu belirten Çiftçi, "12 bin yıllık tarihe sahip Şanlıurfa’mızda bu birikimin bilincindeyiz. Büyükşehir kadroları, ’bu değerlerimizi nasıl daha da iyi değerlendirebiliriz’ diyerek adımlar atıyor" dedi.

Türkiye’nin en büyük tarım müzesi kurulacak

Tarım ve turizm şehri Şanlıurfa’ya Türkiye’nin en büyük tarım müzesinin yakışacağını da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Çarmelik Kervansarayı için kervansarayın şehre olan uzaklığı ve aynı şekilde büyüklüğü ile ihtişamı da düşünülerek tarımsal eğitim ve araştırma merkezi ve bunun yanında tarım müzesi fonksiyonunun daha ağır bastığı kadrolarımız tarafından istişare edildi. Çünkü Şanlıurfa bir tarım şehri. Şanlıurfa’da bir tarım havzasının oluşması gerekiyor. Bugüne kadar tarımsal birikim olarak insanlarımız arasında kırsal yerleşim birimlerimizde oluşmuş olan zenginliği tarihe yolculuk eden bu kervansarayda sergilemenin doğru olacağını düşünüyoruz. Bunun yanında kuracağımız tarımsal müzeye tüm kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın elinde ne varsa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bir ekip oluşturmuş durumda. Buraya getirmelerini, bu havzayı bizim burada yaşatabilmemiz için onların da isimlerini yaşatmamız gerekiyor. Geçmişe dair tarım aletleri olsun, tarımda kullanılan tüm materyal eşyalar olsun ve tarıma dair ne anınız varsa vatandaşlarımız müzeye getirsin lütfen" şeklinde konuştu.

Kırsala tarımsal eğitim desteği Çiftçi, tarım müzesinin yanı sıra kurulacak olan Tarımsal Eğitim ve Araştırma Merkezi ile çiftçinin iyi yönlendirilerek, toprakların en iyi şekilde değerlendirileceğini de sözlerine ekledi.

Büyükşehir kadrolarının geleceği esas alan projelerle yoluna devam ettiğinin altını çizen Çiftçi, "Yine kırsalın eğitime ihtiyacı var. Eğitim olarak da faaliyet olarak da desteklenmesi lazım. Bunu da Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bir eğitim merkezi ve yanında kuracağı araştırma merkezi ile kırsalda hangi faaliyetleri destekleyebiliriz. Çiftçimizi nasıl yönlendirebiliriz. Nasıl eğitebiliriz. Hangi tür destekleri verebiliriz. Bu soruların cevaplarını bu mekanda kuracağımız sistemle bulmaya doğru gideceğiz" diye konuştu.

Şanlıurfa kent merkezine 60 kilometre mesafede Bozova ilçesine bağlı Büyük Han kısal Mahallesi’nde yer alan Çarmelik Kervansarayı, geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesinin restorasyon çalışmalarında verdiği desteklerle bir kez daha gündeme gelmişti.