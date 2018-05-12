Türkiye’nin en iyi yaşam kültürü müzesi ödülü Şanlıurfa’nın

si düzenlenen ’Müze Özendirme Yarışması’ ödülleri, 11-12 Mayıs tarihlerinde Kastamonu’da düzenlenen TKB buluşması kapsamında gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Tarihi Kentler Birliği ’Müze Özendirme Yarışması’ ödül töreni bu yıl Kastamonu’da gerçekleştirildi. 445 üye belediyesi bulunan Tarihi Kentler Birliği’nin yarışmasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Mutfak Müzesi ile Yaşam Kültürü Müzeler dalında ödüle layık görüldü. Gerçekleştirilen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ödülü Tarihi Kentler Birliği eski Başkanı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’dan aldı. Tarihi Kentler Birliği tarafından, Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla ilk kez 2016 yılında yapılan Müze Özendirme Yarışmasına, bu yıl 36 belediye farklı ölçeklerdeki 39 müze ile başvurdu. TKB Müze Özendirme Yarışması 2 aşamalı bir değerlendirme sürecinin sonunda, Yaşam Kültürü, Arşiv/Koleksiyon, Kent Müzesi, Milli Mücadele, Arkeopark ve Sanayi Müzesi olmak üzere 6 kategoride ödüllendirildi.

Yarışmada Yaşam Kültürü Müzeleri kategorisinde 12, Arşiv ve Koleksiyon Müzeleri kategorisinde 6, Kent Müzeleri kategorisinde 7, Milli Mücadele Müzeleri kategorisinde 4, Arkeopark kategorisinde 1, Sanayi Müzeleri kategorisinde 1 müze ödüle değer bulunurken 7 müze de Teşekkür Belgesi almaya hak kazandı.