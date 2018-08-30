Türkiye’nin tapusuz tek ilçesinde tapu ve kadastro sevinci

Ceylanpınar’ın uzun yıllardır kanayan yarası haline gelen tapu ve kadastro çalışmalarında sona gelindi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın 2014 yerel seçimlerinde vaatleri arasında yer alan tapu sorununa çözüm bulunmaya başlandı. Çoğunu hazine arazisinin oluşturduğu Ceylanpınar’da Başkan Atilla’nın girişimleri ile 5 mahalle askıya çıktı. Kurban Bayramı’ndan önce de 4 mahalle daha askıya çıkmıştı. Ankara’dan gelen uzman kişiler Ceylanpınar’da inceleme yapmıştı. Yapılan inceleme sonucunda ise Selahattin Eyyübi, Mevlana, Seydo Atilla, Fatih Sultan Mehmet ve Ulucami Mahallesi’nin askıya çıkacağı öğrenildi. Mahalle sakinleri muhtarlıkta askıya çıkan listelerden kontrol edebilecekler. İlçede yapılan kadastro çalışmaları sona gelindi. Kesinleşen kadastronun tescil işlemine başlanacak, bu da bir ay sürecek. Daha sonra ise tapuların dağıtımına başlanacak. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ceylanınar’ın Türkiye’de tek tapusuz ilçe olduğunu ve kendi girişimleri ile bu sorunu çözdüklerini ifade etti. Atilla, "Bizim merkezimizde 13 tane mahallemiz var ve geçen ay itibariyle kadastro çalışmaları birmiş oldu. Bayramdan önce 4 mahallemiz askıya çıkmıştı. Şu anda Selahattin Eyyübi, Mevlana, Seydo Atilla, Fatih Sultan Mehmet ve Ulucami Mahallesi kadastro çalışması bitti. Listelerde askıya çıkmak üzere muhtarlara teslim edildi. Birkaç mahallemiz kaldı askıya çıkmayan inşallah yakın zamanda onlarda askıya çıkar. Daha sonra da yakın bir zamanda Ceylanpınarlı hemşerilerimizin tapularını dağıtmaya başlayacağız. Tapu Ceylanpınar’ın kanayan yarası idi. Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da destekleriyle bu sorunu aşmış olduk. Başta Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bölge milletvekillerimize Tap ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ve tüm emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ceylanpınar’da tapu sorunu kalmayacak ve Ceylanpınar tapusuz olmaktan kurtulacak. Tapu sorunu Ceylanpınar’ında ekonomisine negatif olarak yansıyordu. Tapu sorunu kalmayınca da işverenlerimiz ve esnafımız bunu değerlendirecek. Tapu ile beraber bunu teminat gösterebilecekler ve kredi kullanabilecekler. Bu tapu sorunu da aşmış olduk. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. Seydo Atilla Mahalle Muhtarı Ömer Küçükyıldırım, ilçenin tapuya kavuşmasının önemine dikkat çekerek, "İlçemizin tapuya kavuşması çok önemliydi. İlçemiz kurulduğu günden bu yana tapusuzdu. Belediye başkanımıza asırlık tapu ve kadastro sorunu çözdüğü için ben mahalle halkı adına kendisine teşekkür ederim. Belediye Başkanımız Menderes Atilla Ankara’ya, genel müdürlüğe giderek bu sorunumuzu halletti. Tapularımız da yakın zamanda dağıtılacak. Başkanımız çok büyük bir sorunu çözdü" diye konuştu. Mevlana Mahalle Muhtarı Ahmet Akkurt, mahallenin tapu sevinci yaşadığına vurgu yaparak, "Belediye Başkanımız Menderes Atilla’nın da dediği gibi tapu sorunu ilçenin kanayan yarası haline gelmişti. Biz Ceylanpınar olarak tapusuz bir ilçeydik. Başkanımız Menderes Atilla’nın girişimleri ve başarılı çalışmaları ile ben ve mahalle halkımız tapuya kavuştuk. Kendisine mahallem adına teşekkür ederim. Artık Ceylanpınar’da Mevlana Mahallesi tapusuz değildir, tapuludur. Ayrıca Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.