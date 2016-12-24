Uluslararası Bilim ve Kültür Şenliğinde görkemli açılış

Uluslararası Türk Dünyası 3’üncü Bilim ve Kültür Şenliği, Şanlıurfa’da GAP Arena Kapalı Spor Salonunda yerli ve yabancı çok sayıda konuğun katılımıyla başladı.

Bin 200 proje başvurusu içerisinden jüri tarafından sergilenmeye layık görülen 100 projenin sergi açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Açılışta, Eskişehir Kuzey Kafkas Karaçay Malkar Derneği Halk Oyunları Ekibi ile Şanlıurfa Halk Oyunları ekiplerinin gösterisi büyük beğeni topladı.

Açılış konuşmalarının ardından söz alan Vali Güngör Azim Tuna, "Eskişehir’de Cumhurbaşkanımızın himayeleri ve Bakanımız Nabi Avcı hocamızın rehnümalığı ile hayata geçirilen 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği uygulaması kapsamında 2014 ve 2015 yıllarına da taşan etkinliklerle, bütün Türk dünyası bir sevgi seli halinde Eskişehir’e akmıştı. Bugün dünyanın farklı bölgelerinden gelen çocuklarımızın, tasarım ve buluşlarıyla burada olması bize şüphesiz, aynı şeyi söylemekte, aynı mesajı vermektedir. Biz yalnız değiliz, bir ve beraberiz. Kısa zamanda 1200 başvurunun alındığı ve jürinin çok zorlandığı birbirinden değerli çalışmalar arasından seçilen 100 projeyi inceleme imkanı bulacağımız bugün, bizim için çok anlamlıdır. Sergilenen buluş ve tasarım ürünlerinin 30’unun yurt dışından olması, Türk dünyasında kültürel etkileşimin devam etmesinin bir sonucudur. Kısa vadeli, günü kurtaran çalışmaları değil, ebediyete uzanan gönül köprüleri kurmayı gaye edindik. ’Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği Proje Yarışması’nın 3’üncüsüne burada, medeniyetlerin başkenti Şanlıurfa’da ev sahipliği yapmak, şahsım için ayrıca bir onur vesilesidir" dedi.



"Yeni bilim adamlarının yetişmesine vesilem olmasını diliyorum"

Programa katılmak için Şanlıurfa’ya gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ise, "Şanlıurfa Valiliğimizin ev sahipliğinde başta ülkemiz olmak üzere bu yıl da yarışmaya Azerbaycan, Bayır-Bucak Türkmenleri, Başkurdistan, Rusya Federasyonundan, Dağıstan, Kırım, KKTC, Kosova, Moldova, Makedonya, Romanya, Bosna-Hersek, Kazakistan, Bulgaristan’dan gelen küçük mucitlerimiz yarışmaya bin 200 proje ile katılmışlardır. Sizleri Şanlıurfa’da ağırlamaktan onur duyuyoruz. Türk Dünyası Bilim Olimpiyatları Türk Dünyasında, Balkanlarda öğrenim gören öğrencilerin ve öğretmenlerin ortak bir platformda buluşmalarının, çalışmalarını ve tecrübelerini paylaşarak, insanlık için fayda ve hayır üretecek bir etkileşimi yeniden kurmalarının yolunu açacaktır. Bu yıl üçüncüsü yapılan bu olimpiyatların uzun yıllar devam etmesini ve Türk Dünyasından yeni bilim adamlarının yetişmesine vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra Bakan Yardımcısı Erdem ve Vali Tuna’ya, şenliğe diğer ülkelerden katılanlar tarafından yöresel kıyafetler hediye edildi. Ardından şenliğe katılanlar, stantları gezerek, sergilenmeye layık görülen projeleri inceledi. Gün boyu vatandaşların beğenisine sunulacak projelerin ödül töreni, 25 Aralık Pazar Günü saat 15.00’te GAP Arena Kapalı Spor Salonunda yapılacak.

Şenliğin açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Vali Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Kaya, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Timuroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı İbrahim Erdoğan, GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil, Vali Yardımcıları Tarık Açıkgöz ve Ufuk Akıl, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, yurt dışından gelen konuklar, diğer illerden gelen öğrenciler ve Şanlıurfalılar katıldı.