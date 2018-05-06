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06 Mayıs 2018 19:21

Uluslararası bisiklet turu tamamlandı

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Malezya, İran, Bahreyn ve Gürcistan’dan toplamda 160 sporcunun katılım gösterdiği ’Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu’ tamamlandı.

Uluslararası bisiklet turu tamamlandı

06 Mayıs 2018 19:21

Etkinlikte dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri verildi.


7 ülkeden 12 elit bisiklet takımı ile 160 sporcunun katıldığı 629 kilometrelik ’Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu’ Şanlıurfa’da son buldu. Trafikte her türlü tedbirin alındığı turu tamamlayan sporcuların mutlulukları görülmeye değerdi. Tüm sporcuların bitiş noktasını geçmesinin ardından ödül töreni düzenlendi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği ödül töreninde dereceye giren takımlar ve sporcular ödüllerini aldı.


Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Metin Çadırcı, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Bisiklet Federasyonu Temsilcileri ve çok sayıda spor sever katıldı.


Törende konuşma yaparak sporun önemine değinen Vali Abdullah Erin, uluslararası daha nice programları Şanlıurfa’ya kazandıracaklarını söyledi.


Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Törende dereceye giren takım ve sporculara ödülleri verilirken, etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.




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