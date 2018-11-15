Uluslararası müzik sempozyumu başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “2018 Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu ve Etkinlikleri” yurt içi ve yut dışından çok sayıda akademisyenin katılımı ile başladı.

Tarihi, kültürü ve sosyal yapısı ile dünya genelinde adından söz ettiren Şanlıurfa, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “2018 Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu ve Etkinlikleri” ile müzikte de hak ettiği değeri görebilmek için gündeme geliyor. 15-18 Kasım tarihleri arasındaki 4 günlük süreyi kapsayacak olan müzik sempozyumu ve etkinlikleri bugün sabah saatlerinde Gapteam'de düzenlenen açılış seronomisi ile başladı.

Sempozyumun birinci günkü programları ilk olarak Şanlıurfalı müzik sanatçılarının yer aldığı serginin açılışı ile start aldı. Yoğun ilgi gören sergide katılımcıları ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, davetlilere sergiyi gezdirerek Şanlıurfa müzik tarihi hakkında bilgiler verdi.

Program daha sonra açılış seronomisi ile devam etti. Şanlıurfa Vali Vekili Ali Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Kılıç, akademisyenler, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda Şanlıurfa müzik tarihini içeren görsel sunumlar gerçekleştirildi.

Ardından Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Kılıç, Vali Vekili Ali Yılmaz, sempozyum düzenleme kurulu adına Doç. Dr. Hüseyin Akpınar, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Çiğdem ve Şanlıurfalı Sanatçı Dr. Mehmet Özbek birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından program arası verildi. Gapteam'deki ilk günkü program öğleden sonra düzenlenecek olan 3 oturum, bildiri sunumları ile devam edecek.