Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması başladı

Şanlıurfa’dan ve il dışından birçok sanatçı ve akademisyenin katılımıyla üç gün sürecek olan ’Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması’ Urfa-Edessa mozaiklerinin sunumu ile başladı. Türkiye’nin en büyük arkeoloji müzesinde startı verilen çalıştaya Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Şanlıurfa’nın tarihi önemine vurgu yaparak açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Edessa şehrinde o dönemin kültürünü, renklerini, yaşamını, ruh halini ve sanatını ince ince dokunuşlar ile resmeden sanat eserleri olan Uluslararası Mozaik Çalıştayı sebebi ile bir araya geldik. Bu projeye destek veren Şanlıurfa Valiliğimiz, GAP Kalkınma Başkanlığımız ve Tarih Şanlıurfa’da Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında Avrupa Birliği Delegasyonu Perihan ve Alexandra’ya teşekkür ediyorum. Şanlıurfa medeniyetlerin sadece iz bıraktığı mozaik değildir. Arkeolojik anlamında da geçirmiş olduğu dönemler itibari ile bugün ülkemizde ve belki de dünyada en zengin iller sınıfındadır. Kültür Turizm Bakanlığımızın yapmış olduğu arkeoloji müzesinde sergilenen eserler itibariyle ne kadar zengin bir olduğumuzu tarih bakımından ne kadar kıymetli bir il olduğumuzu bize gösteriyor. Mozaik yarışmaları anlamında final kaldı. Şanlıurfa konuluydu. Yarışmacılar, ilimizin mekanlarını ve kültürel özelliklerini tema olarak seçip sanat sever olarak mozaiklerini inşa ettiler. Güzel eserler ortaya çıktı. Bu eserlerin inşallah bundan sonraki sergilerimizde de Şanlıurfa’nın tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Yapılan açıklamaların ardından sinevizyon gösterimine geçildi. Ardından etkinliğe katılanlar, yarışmacılar tarafından özel taşlarla yapılan Urfa-Edessa mozaikleri sergisini gezdi.