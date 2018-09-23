Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ahıra giren küçük yaştaki 2 hırsız umduğunu bulamayınca köpeği çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Eskihan kırsal mahallesinde yaşandı. Henüz kimlikleri saptanamayan ve yaşları 13-14 arasında değişen 2 çocuk hırsız, iddiaya göre girdikleri ahırdan umduklarını bulamayınca köpeği çaldılar. Etrafta kimsenin olmadığını fırsat bilen çocuk hırsızlardan biri, yaklaşık bir dakika içerisinde köpeği tutuktan sonra kucağına alarak beraberindeki arkadaşı ile birlikte uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık olayında küçük çocukların, köpeklerini çaldığını güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek fark eden ev sahibi, ailelerin çocuklarına sahip çıkmasını istedi.