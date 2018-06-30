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30 Haziran 2018 12:11

Üniversite adayları içeride, aileler ise dışarıda ter döktü

Şanlıurfa’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar sınıflarda ter dökerken, aileler ise dışarıda heyecanla bekliyor.

Üniversite adayları içeride, aileler ise dışarıda ter döktü

30 Haziran 2018 12:11


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bu sene ilki yapılan YKS, tüm ülkede olduğu gibi Şanlıurfa’da da saat 10.15’de başladı. Binlerce aday YKS’nin ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi’ne girdi. Saat 10.00’da okulların kapıları kapatılırken, aileler de dışarıda heyecanlı bir bekleyişe başladı. Sınav sebebiyle çok heyecanlı olduğunu ifade eden aileler, çocuklarına başarılar diledi.


135 dakika sürecek olan TYT’nin ardından adaylar, yarın da saat 10.15’te düzenlenecek Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında ter dökecek. Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı ise yarın saat 15.45’te yapılacak.




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