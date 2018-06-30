Üniversite adayları içeride, aileler ise dışarıda ter döktü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bu sene ilki yapılan YKS, tüm ülkede olduğu gibi Şanlıurfa’da da saat 10.15’de başladı. Binlerce aday YKS’nin ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi’ne girdi. Saat 10.00’da okulların kapıları kapatılırken, aileler de dışarıda heyecanlı bir bekleyişe başladı. Sınav sebebiyle çok heyecanlı olduğunu ifade eden aileler, çocuklarına başarılar diledi.

135 dakika sürecek olan TYT’nin ardından adaylar, yarın da saat 10.15’te düzenlenecek Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında ter dökecek. Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı ise yarın saat 15.45’te yapılacak.