Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 13:47

Üniversite öğrencilerinden okullara yardım

Üniversite öğrencilerinden okullara yardım

04 Ocak 2017 13:47

Şanlıurfa’da üniversite öğrencileri, Yığınak İlk ve Ortaokullarına temizlim malzemesi, öğrencilerine ise kırtasiye malzemesi ve top hediye etti.
Harran Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü öğrencileri ve Hayrat İnsani Yardım Gençlik Teşkilatı Şanlıurfa Şubesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Karaköprü ilçesine bağlı Yığınak Kırsal Mahallesinde bulunan ilk ve ortaokula temizlik ürünleri, öğrencilerine ise kırtasiye malzemesi ve top hediye etti. Ayrıca üniversiteliler, okulların bahçesinde bulunan basketbol potalarının filelerini de onardı.
Proje hakkında bilgi veren Hayrat Gençlik Teşkilatı sözcüsü Fatih Culaz, amaçlarının sadece yardım etmekle kalmamak olduğunu belirterek, “Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak amacımız sadece insanlara yardım etmek değildir. Önemli olan insanların yüreğine dokunmaktır. Bugün de bu küçük kardeşlerimizin yüreklerine dokunmak için buradayız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç