Üniversite öğrencilerinden tiyatro gösterisi

Zeynep Aydoğan yönettiği, Levent Bilgi’nin danışmanlığını yaptığı, Yunus Emre Dağ ile İbrahim Halil Arar’ın yazarlığını yaptığı oyun, üniversitenin akademik ve idari personelinin yanı sıra çok sayıda öğrencinin de katılımıyla sahnelendi. Fen Edebiyat Fakültesi salonunda sahnelenen oyun, seyircilere duygu dolu anlar yaşattı. Oyunda, “Kime aşığım, aşk nedir, neden aşığım, nasıl aşık oldum, aşkımı nasıl sürekli hale getirebilirim” gibi sorulara cevap arandı. Aşkın hem psikolojik hem de biyolojik boyutunun ele alındığı oyun, aşkın ilahi bilgelik boyutunu da izleyicilere sunmaya çalıştı. Mevlana’nın aşk öğretisini yeniden yorumlayan oyunda günümüz modern dünyasında aşk kavramının nasıl basitleştirilerek dünyevi boyutta kaldığına da göndermede bulunuldu. Oyunun bitmesinin ardından Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan sahneye çıkarak, “Bu başarılı performanslar ve harika oyun için tüm kültür ve sanat kulübü öğrencilerimizi, yönetmenimizi ve ekibi emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Öğrencilerimizin kültürel ve sanatsal etkinlikleri sahiplenmeleri ve profesyonel tiyatrocular gibi bu tür oyunları sergileyebiliyor olmaları bizleri çok sevindirmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi olarak tiyatroda olduğu gibi sanatın her dalı için öğrencilerimizi teşvik etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Dekan Akan, Zeynep Aydoğan’a plaket verildi.